Emma: dopo la morte del padre l’appello per la donazione di midollo osseo Rosario Marrone era malato di leucemia. No vax che hanno perso un'altra occasione per il silenzio (Di giovedì 8 settembre 2022) Emma Marrone ha affidato al suo profilo ufficiale Instagram il proprio ringraziamento a quanti le hanno manifestato vicinanza e cordoglio per la morte del padre Rosario. Un video che la popolare cantante salentina ha scelto di postare anche e soprattutto per lanciare un appello a favore dell’ADMO, l’associazione donatori di midollo osseo. Il padre è infatti deceduto a causa di una leucemia contro cui lottava dallo scorso ottobre. A chi sta chiedendo ad Emma come poterla aiutare ed esserle vicino l’artista ha risposto di informarsi su come fare per diventare donatori di midollo. In Italia ci sono pochi donatori ed aumentarne il numero significa salvare tante vite umane nel minor tempo ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 8 settembre 2022)ha affidato al suo profilo ufficiale Instagram il proprio ringraziamento a quanti lemanifestato vicinanza e cordoglio per ladel. Un video che la popolare cantante salentina ha scelto di postare anche e soprattutto per lanciare un appello a favore dell’ADMO, l’associazione donatori di. Ilè infatti deceduto a causa di unacontro cui lottava dallo scorso ottobre. A chi sta chiedendo adcome poterla aiutare ed esserle vicino l’artista ha risposto di informarsi su come fare per diventare donatori di. In Italia ci sono pochi donatori ed aumentarne il numero significa salvare tante vite umane nel minor tempo ...

fanpage : Le parole di Emma dopo la scomparsa del padre Rosario ?? - fanpage : Dopo i video di Silvio Berlusconi e Matteo Renzi su Tik Tok, diventati virali per il loro goffo tentativo di avvici… - emanuelegiusep3 : RT @fanpage: Le parole di Emma dopo la scomparsa del padre Rosario ?? - mynameisgabb : RT @amorsisulcuore: Anche dopo la morte del papà. Anche dopo il dolore atroce che sta vivendo. Emma non smette mai di essere una combatte… - adorvlaura : RT @svrridolostesso: no oddio dopo quel video di emma sono a pezzi veramente, vederla così è un colpo al cuore -