Emergency TS Music | sabato 18 settembre nuova tappa al Xò Caffè di Torino

(Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’ultimo impegno del 30 agosto nella kermesse “Città Spettacolo” il tour diTScontinua con la prossima. Il 18, infatti, l’etichetta discografica indipendente chiuderà il suo giro d’Italia aospiti dello storico Xòdi Via Po. In occasione dell’ultimail gruppoproporrà uno spettacolo completamente diverso dalla solita passerella di artisti emergenti. Sarà una serata all’insegna delle sorprese con una prima parte dedicata ad un Contest con premi finali e giuria d’eccezione ed una seconda parte con esibizioni degli artisti. Più di 20 emergenti parteciperanno alla gara e la loro vittoria passerà per i voti dei giudici scelti: il pianista ...

TV7Benevento : “ANGELI E DEMONI”, IL MUSIC TALENT SHOW IN PIAZZA PER I GIOVANI DI OGGI E DOMANI - -

anteprima24.it

Il tour diTSha fatto tappa a Benevento all'interno della kermesse 'Città Spettacolo' dopo il successo dello scorso anno. Il format di Ezio Liccardi 'Angeli e Demoni' in Piazza Vari ha messo in ......da Hacienda - D in un unico lavoro i cui profitti sono stati devoluti totalmente ad, ... Attualmente è dipendente di Sony, dove segue diversi progetti legati al mondo dei video games , ... Emergency TS Music, continua il tour estivo: una marea di emergenti per un'estate pazzesca NELLA SERATA AL TEATRO VALLI CON IL CANTAUTORE E L’ATTOREINSIEME ALLA BUXUS CONSORT STRINGS DEL MAESTRO EZIO BOSSO,IL RICORDO DI GINO STRADA E IL RINNOVATO ‘NO’ ALLA GUERRA “È naturale scegliere il be ...Festival Emergency (foto Andrea Simeone) “Noi di EMERGENCY lo sosteniamo da sempre: la guerra non è mai la soluzione; la guerra è il problema. E fino a quando l’uomo non sceglierà di rinunciare alla c ...