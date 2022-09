Elisabetta in fin di vita, centinaia di persone davanti Buckingham Palace malgrado la pioggia battente (Di giovedì 8 settembre 2022) malgrado la pioggia battente centinaia di persone si sono radunate ai cancelli di Buckingham Palace, dove la gente ha iniziato a deporre dei mazzi di fiori dopo le notizie sulle preoccupanti condizioni di salute della regina Elisabetta II. Elisabetta è attualmente nella sua residenza estiva di Balmoral, dove si trovano riuniti quasi tutti i membri della Royal Family: le condizioni di salute della sovrana sono peggiorate nelle ultime ore, e un comunicato di Buckingham Palace ha parlato della “preoccupazione” dei medici senza riferire ulteriori dettagli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 settembre 2022)ladisi sono radunate ai cancelli di, dove la gente ha iniziato a deporre dei mazzi di fiori dopo le notizie sulle preoccupanti condizioni di salute della reginaII.è attualmente nella sua residenza estiva di Balmoral, dove si trovano riuniti quasi tutti i membri della Royal Family: le condizioni di salute della sovrana sono peggiorate nelle ultime ore, e un comunicato diha parlato della “preoccupazione” dei medici senza riferire ulteriori dettagli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

