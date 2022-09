Dopo la tempesta | niente sarà più come prima Ma la fine del mondo non è alle porte

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 8 settembre 2022) Per quanto possa sembrare prossima ladel, l’umanità può stare tranquilla cheper un’ altra volta. Per l’occasione attuale ancora non sono stati tirati in ballo Nostradamus e le sue quartine profetiche e è quanto dire. Anche i Maya non sono tornati per ora alla ribalta in quanto probabilmente non presero in considerazione ciò che sarebbe potuto accadere da questa parte delall’inizio del terzo millennio: erano già fin troppo impegnati a ricevere i visitatori spagnoli. Ricorrono perciò le condizioni per potere definire, con proprietà di linguaggio e per quanto sia assurdo quanto si sta verificando, quella attuale non ladel, ma una sua buona prova tecnica. Anche se prossimi alla sciagura totale, è alta la probabilità che gli autori dell’ ...