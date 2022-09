Da iPhone 14 al Watch Ultra | tutte le novità di Apple

Leggi su panorama

(Di giovedì 8 settembre 2022) Quattro telefoni, tre smart, un paio di auricolari wireless e diverse funzioni in chiave sicurezza. Ricco è stato il menu della presentazione con cuiha lanciato gli14 e il nuovo, lepiù interessanti per il pubblico, per quanto l'orologio sia destinato a un target molto avanzato e circoscritto, che spazia dagli avventurieri agli sportivi professioni (o quasi). Lasciati da Tim Cook per ultimo, ovviamente per importanza, alla luce dell'enorme impatto sul bilancio di, gli14 sono ancora quattro modelli diversi ma con l'arrivo della versione Plus a pensionare il Mini, poco gettonato rispetto alle altre opzioni con schermi più grandi.14 Nessuno stravolgimento estetico per ...