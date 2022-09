Covid, il 'moderato' Costa sposa Bolsonaro: 'Via mascherine dai mezzi pubblici' (Di giovedì 8 settembre 2022) Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, in un'intervista a La Stampa ha mostrato ottimismo per la situazione Covid, in vista dell'autunno. "Oggi non c'è alcun elemento obiettivo che faccia ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 settembre 2022) Il sottosegretario alla Salute Andrea, in un'intervista a La Stampa ha mostrato ottimismo per la situazione, in vista dell'autunno. "Oggi non c'è alcun elemento obiettivo che faccia ...

