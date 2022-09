Ciclismo femminile, Challenge by La Vuelta 2022: Van Vleuten stravince e si prende la maglia. Longo Borghini seconda (Di giovedì 8 settembre 2022) Annemiek Van Vleuten devastante nella seconda tappa della Challenge by La Vuelta 2022. L’olandese della Movistar ha conquistato la vittoria rifilando grandissimi distacchi a tutte le altre avversarie ed è dunque diventata la nuova leader della corsa. In casa Italia la migliore è stata Elisa Longo Borghini, che dopo essere caduta a 47 km dal traguardo è riuscita a terminare la prova in seconda posizione. La frazione odierna, con partenza e arrivo a Colindres per un totale di 105,9 km, prevedeva un percorso mosso con ben 5 GMP. La prima parte di tappa è stata condizionata dalla fuga di Lucinda Brand (Trek – Segafredo), Sarah Roy (Canyon//SRAM Racing), Marta Lach (Ceratizit-WNT Pro Cycling) e Maaike Colje (Massi – Tactic Women Team). Questo quartetto però ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) Annemiek Vandevastante nellatappa dellaby La. L’olandese della Movistar ha conquistato la vittoria rifilando grandissimi distacchi a tutte le altre avversarie ed è dunque diventata la nuova leader della corsa. In casa Italia la migliore è stata Elisa, che dopo essere caduta a 47 km dal traguardo è riuscita a terminare la prova inposizione. La frazione odierna, con partenza e arrivo a Colindres per un totale di 105,9 km, prevedeva un percorso mosso con ben 5 GMP. La prima parte di tappa è stata condizionata dalla fuga di Lucinda Brand (Trek – Segafredo), Sarah Roy (Canyon//SRAM Racing), Marta Lach (Ceratizit-WNT Pro Cycling) e Maaike Colje (Massi – Tactic Women Team). Questo quartetto però ...

