Cholito | una favola tutta da raccontare

(Di giovedì 8 settembre 2022) Cuore argentino, campi di periferia, un sogno nel cassetto: nasce così ladi Giovanni Simeone. Emblema del bambino che crede nei propri sogni, emblema di quel pallone che rotola via in campi ricoperti di fango, emblema di quel calcio che sta scomparendo, emblema di quel coraggio, di quella voglia matta di raggiungere un obiettivo. Simeone è il simbolo di quel fanciullino puro, come direbbe Pascoli, che custodisce i nostri sogni più grandi, in attesa, forse un giorno, di realizzarli. Ilè uno di quelli che ce l’hanno fatta, ha lavorato, fatto sacrifici, ha cambiato paese, società, sempre alla ricerca della soluzione migliore per crescere ancor di più, per avvicinarsi a quel sogno proibito. Giovanni Simeone (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) Il sogno realizzato del ...