Bayern troppo forte. Nemmeno un minuto per Barella dopo il derby... (Di giovedì 8 settembre 2022) Sconfitta pesante per i nerazzurri contro un Bayern in ogni caso troppo superiore. Il punto da San Siro di Davide ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 8 settembre 2022) Sconfitta pesante per i nerazzurri contro unin ogni casosuperiore. Il punto da San Siro di Davide ...

davide97rizzo : @FraD1705 @thekanyegatti Al Bayern per il momento ha fatto il suo, uscendo troppo presto in UCL e perdendo la Coppa… - gianlucarossitv : Video-editoriale del 7.9.2022 Come mi aspettavo, troppo #Bayern per l'#Inter sfiatata di questi tempi e non era que… - FantamaniaPlus : @DonDie_Sospeso @il_Malpensante @Inter Troppo spazio e tempo a kimmich di lanciare , troppo spazio vuoto lasciato a… - massi19732 : UN NAPOLI SEMPLICEMENTE STRAORDINARIO! TROPPO BAYERN MONACO PER QUESTA INTER. TESTA A DOMANI VIETATO SBAGLIARE! - angianna78 : @Giovanna8216 Ovvio, siamo gemellati con i tifosi del Bayern. Ma loro non hanno nemmeno festeggiato, troppo facile -