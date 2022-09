Basket, Europei 2022: l’Italia chiude con la Gran Bretagna, ma aspetta l’esito di Ucraina-Croazia (Di giovedì 8 settembre 2022) Ultima giornata della prima fase degli Europei 2022 di Basket e l’Italia chiuderà contro la Gran Bretagna, ma forse l’attesa è più per il match del pomeriggio tra Croazie ed Ucraina. Sarà questa la sfida (palla a due alle 14.15) che deciderà il destino degli azzurri negli ottavi di finale, visto che l’Italia rischia di chiudere al quarto posto e quindi di affrontare a Berlino la Serbia di Nikola Jokic. l’Italia deve comunque battere la Gran Bretagna, ma l’esito della sfida appare abbastanza scontato, visto che fino a questo momento la selezione britannica ha sempre perso nettamente con tutte le altre formazioni. Non ci dovrebbero essere davvero troppi ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) Ultima giornata della prima fase deglidirà contro la, ma forse l’attesa è più per il match del pomeriggio tra Croazie ed. Sarà questa la sfida (palla a due alle 14.15) che deciderà il destino degli azzurri negli ottavi di finale, visto cherischia dire al quarto posto e quindi di affrontare a Berlino la Serbia di Nikola Jokic.deve comunque battere la, madella sfida appare abbastanza scontato, visto che fino a questo momento la selezione britannica ha sempre perso nettamente con tutte le altre formazioni. Non ci dovrebbero essere davvero troppi ...

