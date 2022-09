Anche Peppa Pig cede ai capricci Lgbt: arrivano due mamme lesbiche (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set — Un bel gaywashing Anche per il colorato mondo di Peppa Pig, uno dei programmi per bambini in età prescolare più seguiti in tutto il mondo. Per i creatori Mark Baker e Neville Astley è dunque arrivato il momento di farsi prendere dalle fregole Lgbt e aggiungere una coppia di mamme lesbiche all’animalesco carrozzone che allieta i piccini dal 2004 e viene trasmesso in 180 Paesi in tutto il mondo. «Vivo con mia mamma e l’altra mia mamma. Una mamma è un dottore e una mamma cucina gli spaghetti. Io amo gli spaghetti», così esordisce l’orsacchiotta Penny Polar, amica del maialino Peppa e fortunata «figlia» di una coppia arcobaleno al suo debutto nell’episodio Families (nomen omen) trasmesso in Gran Bretagna su Channel 5. «Lovely Penny», «adorabile», è il commento della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set — Un bel gaywashingper il colorato mondo diPig, uno dei programmi per bambini in età prescolare più seguiti in tutto il mondo. Per i creatori Mark Baker e Neville Astley è dunque arrivato il momento di farsi prendere dalle fregolee aggiungere una coppia diall’animalesco carrozzone che allieta i piccini dal 2004 e viene trasmesso in 180 Paesi in tutto il mondo. «Vivo con mia mamma e l’altra mia mamma. Una mamma è un dottore e una mamma cucina gli spaghetti. Io amo gli spaghetti», così esordisce l’orsacchiotta Penny Polar, amica del maialinoe fortunata «figlia» di una coppia arcobaleno al suo debutto nell’episodio Families (nomen omen) trasmesso in Gran Bretagna su Channel 5. «Lovely Penny», «adorabile», è il commento della ...

