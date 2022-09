Alunno bocciato in prima media con 7 insufficienze, il Tar lo ammette (con riserva) alla classe successiva (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Tar della Valle d'Aosta ha sospeso la bocciatura di un Alunno di prima media decisa dal consiglio di classe dell'istituto che frequenta, ammettendo lo studente "con riserva" alla classe seconda. La Regione e l'istituto non si sono costituiti in giudizio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Tar della Valle d'Aosta ha sospeso la bocciatura di undidecisa dal consiglio didell'istituto che frequenta,ndo lo studente "conseconda. La Regione e l'istituto non si sono costituiti in giudizio. L'articolo .

