Alberto Matano fa piangere Serena Bortone: è successo in diretta (Di giovedì 8 settembre 2022) Alberto Matano e Serena Bortone insieme a La Vita in diretta: il conduttore è riuscito nell’intento di far scendere qualche lacrima alla donna. Si tratta di un giorno molto speciale per lei. Oggi a La Vita in diretta Alberto Matano ha ospitato diverse personalità nella sua “tavola rotonda” a fine programma. Quest’anno la trasmissione ha introdotto varie novità ma non mancano gli ospiti in studio che, a fine puntata, commentano insieme diversi fatti di attualità ma anche notizie di gossip. foto AnsaOggi non poteva mancare a quel tavolo Serena Bortone, la collega che ogni giorno anticipa Matano con il suo Oggi è un altro giorno. Il programma è arrivato alla terza edizione e si è ... Leggi su chenews (Di giovedì 8 settembre 2022)insieme a La Vita in: il conduttore è riuscito nell’intento di far scendere qualche lacrima alla donna. Si tratta di un giorno molto speciale per lei. Oggi a La Vita inha ospitato diverse personalità nella sua “tavola rotonda” a fine programma. Quest’anno la trasmissione ha introdotto varie novità ma non mancano gli ospiti in studio che, a fine puntata, commentano insieme diversi fatti di attualità ma anche notizie di gossip. foto AnsaOggi non poteva mancare a quel tavolo, la collega che ogni giorno anticipacon il suo Oggi è un altro giorno. Il programma è arrivato alla terza edizione e si è ...

