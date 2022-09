5 curiosità su Elodie che sicuramente non conosci | sono ‘quasi’ top secret

(Di giovedì 8 settembre 2022) Conoscevi queste piccolesulla cantante? Presto al cinema nel suo primo ruolo da protagonista, scopriamo di più su di lei! Dalla sua partecipazione allo storico programma Amici di Maria de Filippi, pur non aggiudicandosi la vittoria, ma solo il secondo posto,Di Patrizi,uta al resto dell’Italia semplicemente come, ha conquistato il cuore di milioni di persone. Una donna semplice, ricca di energia e vitalità, dallo sguardo dolce e che non può fare a meno di emozionarsi ogni qualvolta il pubblico canti con lei. Fonte Instagram@Rispetto a qualche altro partecipante al programma, lei è rimasta molto umile, mai vanitosa e nonostante possieda un look effervescente, piuttosto eccentrico, nella quotidianità è una ‘ragazza de no’artri’. Legata per ...

Manuel31816032 : @andreafrancesco Scusa Andrea, sul film Ti mangio il cuore, vige ancora l'embargo? Ammetto che ho una genuina curio… -

debutta come protagonista, e per il suo red carpet sceglie un corpetto dal cuore nero di Valentino Haute Couture. Mentre per L'Immensita , con la regia di Emanuele Crialese , torna al lido ...... anche se le piace variare e non essere statica in quanto lei ama la diversità e la sua... Ultimo, Mina, Adele, Billie eilish, Arisa, Coez, The colors, Alessandra Amoroso, J - Ax,, ...