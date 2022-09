Zinga | le elezioni e la «carica» dei seicento

Leggi su panorama

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Il presidente della Regione Lazio Nicolaretti si prepara al prossimo voto delle Politiche (nonostante un mandato che si conclude nel 2023) grazie a cui entrerà in Parlamento. Intanto, però, sistema un po’ di pendenze dal ruolo che si appresta a lasciare. Per esempio, un’infornata di centinaia di assunzioni e un sapiente trasferimento di poteri al collega di partito Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, in previsione di tempi magri per i democratici. E' tutto pronto per il trasloco dalla scrivania di presidente della Regione Lazio al seggio alla Camera. I dettagli sono stati limati e Nicolaretti ha ottenuto dal segretario del Pd, Enrico Letta, un posto blindato da capolista a Roma centro. Solo che il governatore si è guardato bene dal mollare l’incarico prima dell’elezione ufficiale a Montecitorio, restando indurante ...