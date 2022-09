Usa | Wp | a Mar - a - Lago materiale su nucleare Paese straniero

MediasetTgcom24 : Donald Trump, a Mar-a-Lago materiale su nucleare Paese straniero #donaldtrump #mar-a-lago #usa #nucleare - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Tra i documenti sequestrati dall'Fbi nella residenza di Trump a Mar-a-Lago ce n'è anche uno che descrive le difese milita… - Agenzia_Ansa : Tra i documenti sequestrati dall'Fbi nella residenza di Trump a Mar-a-Lago ce n'è anche uno che descrive le difese… - calabrese_mar : RT @pdnetwork: Di fronte ai problemi ci sono due soluzioni: scommettere sulla rabbia o provare a risolverli. Non lasciamo che le persone i… - Enri84522302 : ancora lui?pensavo fosse andato da tempo in usa o mar rosso.ancora qui a............. -

... inoltre, dettagliano operazioni top secrete che sono custodite sotto chiave, quasi sempre in una struttura sicura con un ufficiale che registra gli accessi. Ma erano tenuti a- a - Lago in ......a conoscenza di un ristrettissimo numero di persone e che sono custodite sottochiave, quasi sempre in una struttura sicura con un ufficiale che registra gli accessi. Ma essi erano tenuti a- ...Roma, 7 set. (LaPresse) - L'Fbi, durante la perquisizione della residenza dell'ex presidente Usa Donald Trump a Mar-a-Lago il mese scorso, ha sequestrato ...Tra i documenti sequestrati dall'Fbi nella residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago ce n'è anche uno che descrive le difese militari di un governo straniero, comprese le sue capacità nucleari. Secondo i ...