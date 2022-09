Ultime Notizie – Inter-Bayern, dove vederla oggi in tv e streaming (Di mercoledì 7 settembre 2022) Champions League, doppio appuntamento oggi mercoledì 7 settembre per le squadre italiane con l’Inter che gioca in casa contro il Bayern Monaco mentre il Napoli ospita il Liverpool al Maradona. Il match Inter-Bayern Monaco è in programma alle 21 e sarà trasmesso in diretta tv da Sky (Sport 1 – canale 201 del satellite; Sky Sport 4k – canale 213 e Sky Sport – canale 252). In streaming sarà possibile seguirla su Sky Go oppure NOW e su Infinity+. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Champions League, doppio appuntamentomercoledì 7 settembre per le squadre italiane con l’che gioca in casa contro ilMonaco mentre il Napoli ospita il Liverpool al Maradona. Il matchMonaco è in programma alle 21 e sarà trasmesso in diretta tv da Sky (Sport 1 – canale 201 del satellite; Sky Sport 4k – canale 213 e Sky Sport – canale 252). Insarà possibile seguirla su Sky Go oppure NOW e su Infinity+. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

