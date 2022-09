Ucraina | von der Leyen | ' altri 5 mld di aiuti Ue'

francescocibra1 : @myrtamerlino Da inizio sanzioni Borsa è crollata di oltre 45%. Costo bollette ha raggiunto livelli mai visti. Azie… - francescocibra1 : @Ariachetira Da inizio sanzioni Borsa è crollata di oltre 45%. Costo bollette ha raggiunto livelli mai visti. Azien… - francescocibra1 : @OmnibusLa7 Da inizio sanzioni Borsa è crollata di oltre 45%. Costo bollette ha raggiunto livelli mai visti. Aziend… - francescocibra1 : @nonelarena Da inizio sanzioni Borsa è crollata di oltre 45%. Costo bollette ha raggiunto livelli mai visti. Aziend… - francescocibra1 : @QRepubblica Da inizio sanzioni Borsa è crollata di oltre 45%. Costo bollette ha raggiunto livelli mai visti. Azien… -

...der Leyen , sottolineando che è finito il tempo del "business as usual" con Mosca, ha anche annunciato che l'Ue non riconoscerà i passaporti russi rilasciati nelle "regioni occupate dell'".Il presidente russo: 'Le sanzioni occidentali sono una minaccia per il mondo'. Appello Onu a Mosca e Kiev: 'Tregua su ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ..."La situazione in Ucraina richiede il nostro pieno sostegno. Oggi la Commissione Ue propone ulteriori 5 miliardi di euro di assistenza macrofinanziaria per il Paese. (ANSA) ...