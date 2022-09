Tragico incidente stradale | perde la vita nello scontro 22 enne di Spadafora

Andrealeone61 : RT @Tiziana_DR: Israele è uno stato di diritto e ha chiuso l’inchiesta sulla morte della giornalista #ShirinAbuAkleh concludendo che c’è l’… - Aprilia_News : Muore a 24 anni dopo un tragico #incidente, donati gli organi di Charlotte Mannarino - telodogratis : Tragico incidente mortale a Saponara, 22enne finisce in una scarpata - PugliaStream : Tragico incidente stradale in moto sul cavalcavia: muore un giovane - himeralive : Un tragico incidente mortale è avvenuto a Saponara: un terribile scontro due auto e uno scooter, non ha lasciato sc… -

BrindisiReport

... un 37enne, Giuseppe De Vincentis, ha perso la vita in seguito ad unschianto mentre si ... L'è avvenuto attorno alle 2:30 della notte . L'mortale Come già detto De Vincentis ...Fatto sta che l'è la degna ciliegina di una torta elettorale, quella cucinata dal leader Dem, decisamente indigesta. Fuor di metafora, da quando è partita la corsa alle urne il buon Letta ... Tragico incidente sul cavalcavia De Gasperi: muore un motociclista brindisino Tragico incidente oggi 7 settembre alle 7,30 in via Brenta a San Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova. Per cause ora al vaglio degli agenti della Polizia locale ...Tantissimi i giovani, gli amici della ragazza, che vestiti di bianco e nero hanno seguito il feretro fino all'ingresso nella chiesa parrocchiale ...