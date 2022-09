Traffico Roma del 07-09-2022 ore 13:30 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovate in studio Massimo veschi situazione tranquilla Al momento sulle strade di Roma Tuttavia a Roma Nord troviamo ancora code sulla Cassia bis Veientana nelle due direzioni tra il bivio per via della Giustiniana e il raccordo anulare questa o per la presenza di un cantiere anche sulla via Pontina è un cantiere a provocare code tra Castel di Decima e Tor de’ Cenci la polizia ci segnala poi che da poco è stata chiusa al Traffico via Gabrio Serbelloni da via Bartolino da Novara a via Ciro da Urbino siamo in zona Torpignattara mentre in centro Si procede a rilento sul lungotevere tra Ponte Vittorio Emanuele II e Ponte Cavour direzione ponte Flaminio dettagli di queste ed altre notizie sul sito Roma.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 settembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovate in studio Massimo veschi situazione tranquilla Al momento sulle strade diTuttavia aNord troviamo ancora code sulla Cassia bis Veientana nelle due direzioni tra il bivio per via della Giustiniana e il raccordo anulare questa o per la presenza di un cantiere anche sulla via Pontina è un cantiere a provocare code tra Castel di Decima e Tor de’ Cenci la polizia ci segnala poi che da poco è stata chiusa alvia Gabrio Serbelloni da via Bartolino da Novara a via Ciro da Urbino siamo in zona Torpignattara mentre in centro Si procede a rilento sul lungotevere tra Ponte Vittorio Emanuele II e Ponte Cavour direzione ponte Flaminio dettagli di queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di ...

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via Cola di Rienzo, tra piazza del Risorgimento e Lungotevere Prati - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via Tor de' Schiavi, tra piazzale delle Gardenie e via Casilina - quartomiglio : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico rallentato su via Appia, tra via Appia Pignatelli e piazza Re di Roma - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato su via Appia, tra via Appia Pignatelli e piazza Re di Roma - VAIstradeanas : 13:05 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -