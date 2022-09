Putin avverte: "Stop a gas e petrolio se impongono il price cap" (Di mercoledì 7 settembre 2022) "La Russia smettera' di fornire forniture di petrolio e gas a quei Paesi occidentali che imporranno un price cap sull'energia russa" e che dunque introducono limiti di prezzo. Lo ha detto il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022) "La Russia smettera' di fornire forniture die gas a quei Paesi occidentali che imporranno uncap sull'energia russa" e che dunque introducono limiti di prezzo. Lo ha detto il ...

telodogratis : Putin avverte, “l’Europa non vuole più il nostro gas? Abbiamo altri clienti” - infoitinterno : Putin avverte, “l’Europa non vuole più il nostro gas? Abbiamo altri clienti” - blogsicilia : ?? #Putin avverte, “l’#Europa non vuole più il nostro gas? Abbiamo altri clienti” ?? - RedazioneLaNews : Elezioni politiche 2022, Putin avverte l'Occidente: 'Le sanzioni una minaccia per il mondo'. Cingolani: 'Mentalità… - omicron54 : @lanf64 Zia #Zakarova avverte l'Italia, soffrirete! #Devianza ?? #Berlusconi e #Salvini ci hanno resi dipendenti al… -