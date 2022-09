Pensionati all’estero, al via la seconda fase dei controlli (Di mercoledì 7 settembre 2022) Parte dal 14 settembre l’invio di lettere e moduli da compilare per l’accertamento dell’esistenza in vita di Pensionati e pensionate che risiedono in Europa, Africa e Oceania. Si tratta della seconda fase della campagna di Citibank NA: la prima ha interessato i residenti nel Continente americano, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi. La scadenza da rispettare è il 12 gennaio 2023. Pensioni all’estero, al via le richieste di accertamento dell’esistenza in vita A partire dal 14 settembre, come riportato nel messaggio Inps 3286 del 6 settembre, Citibank NA avvierà la seconda fase dell’accertamento dell’esistenza in vita per i Pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, a esclusione dei Paesi Scandinavi e dei Paesi dell’est ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 settembre 2022) Parte dal 14 settembre l’invio di lettere e moduli da compilare per l’accertamento dell’esistenza in vita die pensionate che risiedono in Europa, Africa e Oceania. Si tratta delladella campagna di Citibank NA: la prima ha interessato i residenti nel Continente americano, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi. La scadenza da rispettare è il 12 gennaio 2023. Pensioni, al via le richieste di accertamento dell’esistenza in vita A partire dal 14 settembre, come riportato nel messaggio Inps 3286 del 6 settembre, Citibank NA avvierà ladell’accertamento dell’esistenza in vita per iresidenti in Europa, Africa e Oceania, a esclusione dei Paesi Scandinavi e dei Paesi dell’est ...

qui_finanza : Pensionati all’estero, al via la seconda fase dei controlli - Vivi_Tenerife : Pensionati all’estero. Inizia la campagna di esistenza in vita - SamBresciano : Udiooooo che liberazione, ma senza pensione parlamentare visto che voi Dementi del PD rompete i coglioni ai pension… - MondoCane666 : @AlessiaMorani Energie sprecate tanto i giovani non votano perché tutto gira intorno ai pensionati e alle rendite d… - docmickey : @frabonvicini Un rimbalzo da un - 9%? Mi può far vedere il debito pubblico? Mi par di aver letto che abbiamo 68 pen… -