Orrore in Mozambico | assalto armato alla missione Italia Uccisa una suora

- Italiana, 83 anni, suor Maria Coppi prestava il suo servizio inda ben 59 anni. La missionaria, originaria di Vittorio Veneto, è stata uccisa stanotte durante un attacco terroristico alla ...... sostegno, amore, dedizione alle popolazioni del. E' terribile, inaccettabile, ... La meravigliosa vita di bontà e altruismo di Suor Maria - conclude - è finita con un terribile, il che ... L'orrore jihadista spinge il Mozambico nelle mani dei mercenari “Qui sparano, ci vediamo in paradiso”, così uno dei due preti in fuga dall’attentato in Mozambico in cui è stata uccisa suor ...La parrocchia di Chipene, nella diocesi di Nacala, accoglie sfollati che scappano dai gruppi terroristici islamisti. Suor Maria De Coppi, missionaria comboniana in Mozambico dal 1963, aveva 83 anni ...