NXT 06 09 2022 Unified Worlds

WWEItalia : I Gallus attaccano Tyler Bate, ma @bronbreakkerwwe corre in suo aiuto, @WWENikkiASH e @DoudropWWE cercano vendetta… - TSOWrestling : Un quick report per scoprire cosa è successo durante l'ultima puntata di #WWENXT #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : La puntata di #WWENXT successiva ad #NXTWorldsCollide #TSOW // #TSOS - Mandyro88979207 : RT @WWEItalia: .@roxanne_wwe affronta @WWE_MandyRose per l'NXT Women's Title, ma succede l'inaspettato, il match tra @VinciWWE e @WWEApollo… - Sevenpress : NXT STATION a Bergamo: un settembre ricco di musica -

... vincitore della prestigiosa Targa Tencoper la sezione Opera Prima. Ad accompagnarla i ... prima di rientrare in studio a ottobre per il secondo album: il 10 settembre a Bergamo perStation,...E per ampliare gli orizzonti e trovare nuovi talenti, e' appena natoEurope che inglobera'Uk, alla ricerca di creare sempre show spettacolari. 'Sono affezionata aUk, ma non vedo l'ora ...WWE superstar Mandy Rose has taken a well-earned holiday with her NXT and NXT UK Women’s Titles – and it looks like that’s all she remembered to pack. The 32-year-old star – who added the UK gold to ...The NXT Worlds Collide mega event on September 4, marked the end of NXT UK, ushering in a new era of WWE NXT 2.0. The superstars of NXT, Bron Breakker and Mandy Rose unified the gold, while Pretty ...