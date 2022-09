Non ci sono più dubbi sulla data di uscita iOS 16, la conferma da Apple (Di mercoledì 7 settembre 2022) In molti aspettavano l’evento Apple odierno per conoscere la data di uscita iOS 16. Avevamo già chiarito che in queste ore non sarebbe stato lanciato alcun aggiornamento definitivo per gli utenti: così è stato ed Apple, a margine del suo keynote settembrino, ha chiarito quale sarà la sua prossima strategia software. Appuntamento ritardato solo di qualche giorno La data di uscita iOS 16 non è quella odierna ma non c’è da preoccuparsi visto che la distribuzione definitiva tarderà solo di qualche giorno. Più precisamente Apple ha fatto sapere che l’aggiornamento per tutti partirà il prossimo lunedì 12 settembre. L’appuntamento ha rispettato le ipotesi fin qui esposte. In effetti, era logico che l’update nuovo di zecca arrivasse non più tardi della prossima ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) In molti aspettavano l’eventoodierno per conoscere ladiiOS 16. Avevamo già chiarito che in queste ore non sarebbe stato lanciato alcun aggiornamento definitivo per gli utenti: così è stato ed, a margine del suo keynote settembrino, ha chiarito quale sarà la sua prossima strategia software. Appuntamento ritardato solo di qualche giorno LadiiOS 16 non è quella odierna ma non c’è da preoccuparsi visto che la distribuzione definitiva tarderà solo di qualche giorno. Più precisamenteha fatto sapere che l’aggiornamento per tutti partirà il prossimo lunedì 12 settembre. L’appuntamento ha rispettato le ipotesi fin qui esposte. In effetti, era logico che l’update nuovo di zecca arrivasse non più tardi della prossima ...

ScuderiaFerrari : La nostra gara di casa è alle porte! @Charles_Leclerc e @CarlosSainz55 sono pronti ???? E voi? Non vediamo l’ora di… - CarloCalenda : Non si danno mai per perse le elezioni. Nessun leader sicuro di se e del suo messaggio lo farebbe. Ci sono tanti in… - GoalItalia : 'Napoli città pericolosa?' Klopp si stizzisce: 'Domanda imbarazzante, non sono qui a dare titoli' ????… - mgpg07 : Viene tanto criticata la Bundesliga ma io non sono mica tanto convinto che un Milan o un'Inter arriverebbero second… - VCountry3 : RT @AnticoRegime: 1. Non hai nessun 'marito', solo uno sventurato che vive con te in peccato mortale 2. I bambini sono orfani che hai rapit… -