Matteo Salvini non si arrende: “Per contrastare le baby gang serve il servizio militare obbligatorio” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Per contrastare le baby gang diciamo che serve il servizio militare obbligatorio. Vorrei un Paese con più sicurezza, più figli e più tempo libero per i lavoratori per godersi la vita”, queste le parole pronunciate ieri a Rovereto dal segretario della Lega Matteo Salvini, che ha quindi rispolverato uno dei cavalli di battaglia dell’attuale campagna elettorale in tema di giovani. Un punto di vista, questo, ribadito dal leader del Carroccio pure a Treviso nel pomeriggio, in occasione di un comizio elettorale tenuto assieme al governatore Luca Zaia, quando ha detto: “Sono una marea di ragazze e ragazzi e mi riempie il cuore vederli qui. Viva i giovani. Però ogni tanto ci sono anche dei giovani che vanno in giro a far casino, a scippare, a ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Perlediciamo cheil. Vorrei un Paese con più sicurezza, più figli e più tempo libero per i lavoratori per godersi la vita”, queste le parole pronunciate ieri a Rovereto dal segretario della Lega, che ha quindi rispolverato uno dei cavalli di battaglia dell’attuale campagna elettorale in tema di giovani. Un punto di vista, questo, ribadito dal leader del Carroccio pure a Treviso nel pomeriggio, in occasione di un comizio elettorale tenuto assieme al governatore Luca Zaia, quando ha detto: “Sono una marea di ragazze e ragazzi e mi riempie il cuore vederli qui. Viva i giovani. Però ogni tanto ci sono anche dei giovani che vanno in giro a far casino, a scippare, a ...

