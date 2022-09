Lazio, Sarri: «Ho l’obbligo di difendere la squadra» (Di mercoledì 7 settembre 2022) Le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa per il debutto della Lazio in Europa League: «La partita di domani è già importantissima» Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Feyenord, primo impegno di Europa League della Lazio. Di seguito le sue parole. EUROPA LEAGUE – «L’ambizione in questo momento è una, non dobbiamo pensare al lungo periodo ma al breve periodo. Vogliamo passare il turno evitando i play-off che si giocano con le squadre che scendono dalla Champions. La partita di domani è già importantissima, io posso dire che tutte le partite in Europa sono complicate». DICHIARAZIONI POST NAPOLI – «Quello che è successo in campionato lo hanno visto tutti. Io ho l’obbligo di difendere la mia società, i miei giocatori e la mia società. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Le parole di Maurizioin conferenza stampa per il debutto dellain Europa League: «La partita di domani è già importantissima» Maurizioha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Feyenord, primo impegno di Europa League della. Di seguito le sue parole. EUROPA LEAGUE – «L’ambizione in questo momento è una, non dobbiamo pensare al lungo periodo ma al breve periodo. Vogliamo passare il turno evitando i play-off che si giocano con le squadre che scendono dalla Champions. La partita di domani è già importantissima, io posso dire che tutte le partite in Europa sono complicate». DICHIARAZIONI POST NAPOLI – «Quello che è successo in campionato lo hanno visto tutti. Io hodila mia società, i miei giocatori e la mia società. ...

