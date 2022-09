GiornaleBarga : Jessica Pieri accede agli ottavi del torneo di Saint Palais - NoiTv : Jessica Pieri accede agli ottavi del torneo di Saint Palais - GiornaleBarga : Jessica e Tatiana Pieri di scena in Francia a St. Palais sur Mer -

FIT

TENNIS - Non è stato affatto facile ma alla finece l'ha fatta. La 25enne tennista lucchese ha battuto in due set (6 - 3; 7 - 6) la francese Tiantsoa Rjaonah. Senza storia il primo set, nel secondo invece laha avuto qualche ......Tatianaaffronterà la ceca Anna Siskova nei sedicesimi di finale del torneo W25 di Saint Palais sur Mer in Francia. Torneo transalpino dov'è impegnata anche la sorella maggioreche se ... Jessica Pieri parte bene a Saint-Palais-sur-Mer Non è stato affatto facile ma alla fine Jessica Pieri ce l’ha fatta. La 25enne tennista lucchese ha battuto in due set (6-3; 7-6) la francese ...Dopo aver brillantemente superato le qualificazioni Tatiana Pieri affronterà la ceca Anna Siskova nei sedicesimi di finale del torneo W25 di Saint Palais ...