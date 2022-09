Enoturismo – ‘ViniMilo’ | 42ima edizione | paesaggio e viticoltura eroica in Sardegna e Sicilia

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Sull’Etna arrivano i vini della, con una degustazione di rossi Mandrolisai Doc protagonisti venerdì 9 settembre di ViniMilo, 42°della manifestazione dedicata ai vini etnei che ogni anno ospita la testimonianza di un territorio di produzione a rotazione fra le regioni italiane. A raccontarsi sarà il Mandrolisai, regione montuosa dell’isola i cui vitigni bovale sardo, cannonau e monica saranno al centro di un confronto fra due città del vino, cura del, viticolture eroiche e nuove sfide. In chiusura degustazione di Mandrolisai Doc ed Etna Doc. Interverranno Alessandro Corona, sindaco di Atzara; Alfio Cosentino, sindaco di Milo; Aldo Lorenzoni, ambasciatore Città del Vino e fondatore di Graspo (Gruppo Ricerca Ampelografica Sostenibile per la Preservazione della biOdiversità vinicola) e l’enologo e produttore ...

