Elezioni | Conte | ' foto Narni con Zingaretti e Speranza? E' passato'

petergomezblog : Calenda: “vorrei fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Penso vada fatto un governo di unità n… - PagellaPolitica : Giuseppe Conte ha dichiarato: «Il 25 settembre saremo gli unici a proporre il salario minimo legale a 9 euro». Abbi… - fattoquotidiano : Elezioni, Fratoianni: “Contento che Conte parli di transizione energetica e salari, da ambientalista di sinistra è… - LiveSiciliaPA : Elezioni, l’appello di Biagio Conte ai politici: “Pensate al popolo” - Raffael13409174 : RT @Renemargot1: Elezioni, il ceto medio non ha alternative: deve stare con Conte -

Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe, ai microfoni di Rainews24.... l'ex direttore Fabio Serafini, il legale rappresentante della cooperativa "il Faro" Giuseppe,... già impegnato come è legittimo che sia a seguire gli eventi del Partito Democratico per...(Adnkronos) - Lo scatto di Narni con Zingaretti e Speranza "appartiene al passato. E' così e lo hanno deciso Zingaretti e Speranza che hanno abbracciato l'agenda Draghi, restandone folgorati". Così il ...Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Dico ai cittadini 'aprite gli occhi', anche Meloni inizia a impaurirsi di fronte alla responsabilità di guidare il paese, anche perché non vedo in Fdi una ...