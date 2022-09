Elezioni, Conte (Articolo Uno): “Ho detto no alla candidatura. In Campania liste frutto di un patto Letta-De Luca. Si è ceduto ai potentati” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il deputato uscente di Leu Federico Conte, salernitano, ha rinunciato alla possibilità di un bis. Il Pd gli aveva proposto un posto al numero due del listino proporzionale del Senato nella circoscrizione Campania 2. Conte passa il turno e lo fa in aperta polemica con il “patteggiamento” tra Enrico Letta e Vincenzo De Luca sulle candidature in Campania, che ha lasciato al primo il campo libero ai paracadutati, in cambio di alcuni posti garantiti ai fedelissimi (e al figlio Piero) del governatore. Perché ha rinunciato alla candidatura? Non potevo accettare, dopo le battaglie condotte con Articolo Uno, di far parte di una lista che in Campania è espressione di un patteggiamento che ha dato il via libera ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il deputato uscente di Leu Federico, salernitano, ha rinunciatopossibilità di un bis. Il Pd gli aveva proposto un posto al numero due del listino proporzionale del Senato nella circoscrizione2.passa il turno e lo fa in aperta polemica con il “patteggiamento” tra Enricoe Vincenzo Desulle candidature in, che ha lasciato al primo il campo libero ai paracadutati, in cambio di alcuni posti garantiti ai fedelissimi (e al figlio Piero) del governatore. Perché ha rinunciato? Non potevo accettare, dopo le battaglie condotte conUno, di far parte di una lista che inè espressione di un patteggiamento che ha dato il via libera ...

petergomezblog : Calenda: “vorrei fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Penso vada fatto un governo di unità n… - fattoquotidiano : Elezioni, Fratoianni: “Contento che Conte parli di transizione energetica e salari, da ambientalista di sinistra è… - DavidPuente : In che modo il @Mov5Stelle intende finanziare il riscatto gratuito della laurea? Nel programma non lo spiega Artic… - fattoquotidiano : Elezioni, Conte (Articolo Uno): “Ho detto no alla candidatura. In Campania liste frutto di un patto Letta-De Luca.… - Massimiliana21 : RT @localteamtv: Elezioni, Conte in visita a Milano annuncia querela a Repubblica #Conte #Trump #localteam -