Elena Morali rischia l'arresto in Thailandia, Luigi Mario Favoloso: "Ci hanno chiesto un riscatto" (Di mercoledì 7 settembre 2022) La vacanza di Elena Morali e Luigi Mario Favoloso in Thailandia ha rischiato di trasformarsi in un incubo. A Phuket la coppia è stata fermata dalla polizia e l'influencer ha rischiato di essere arrestata a causa di una vietatissima sigaretta elettronica che aveva con sé. Gli agenti hanno sequestrato i cellulari della coppia e minacciato di far passare alla ragazza una notte in cella. Fino al ritorno dalla Thailandia, Elena Morali e Luigi Mario Favoloso hanno preferito non condividere la loro esperienza con i follower. Una volta a casa però si sono lasciati andare alla confessione della loro esperienza traumatica.

