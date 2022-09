sportli26181512 : Champions, Muller ritrova Lewandowski: il bel messaggio tra i due ex compagni: Tanti gol insieme, tanti assist dell… - sportface2016 : #ChampionsLeague #InterBayernMonaco | #Muller: “Partita importante per non ritrovarsi sotto pressione nel girone” - sportli26181512 : #Muller lancia il Bayern Monaco: “Con l'Inter già decisiva”: Il giocatore bavarese si prepara all'esordio in Champi… -

Calciomercato.com

...Bayern Monaco rivelano che le due compagini in occasione dell'impegno d'esordio in... Neuer; Pavard, De Ligt, Hernandez, Davis; Kimmich, Sabitzer; Musiala,, Gnabry; Mané. INTER ...A centrocampo c'è sempre l'esperienza del solitoe di Kimmich ed i tedeschi per mentalità ... I tedeschi per me arriveranno lontani in, se non incontrano squadroni prima, li vedo bene ... Champions, Muller ritrova Lewandowski: il bel messaggio tra i due ex compagni Per il debutto in Champions League, l’allenatore dell’Inter punta su Gosens sulla fascia sinistra e lancia per la prima volta il portiere camerunense arrivato in estate ...Probabili formazioni Inter Bayern: le quote per il pronostico e le scelte dei due allenatori per la prima giornata nel girone di Champions League.