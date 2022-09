Calcio: Mourinho, 'sfida importante, non voglio risparmiare i giocatori in vista del campionato' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Quali sono le favorite del girone di Europa League? E' difficile dirlo, qualcuno potrebbe pensare a Roma e Betis, ma c'è massimo rispetto per il Ludogorets e l'Helsinki. I risultati erano più facili da pronosticare alcuni anni fa, ora è più complicato ed è per questo non voglio risparmiare i giocatori in vista del campionato. Sappiamo quanto sia importante questa partita, rispettiamo l'avversario ma vogliamo vincere". Lo ha detto il tecnico della Roma, Josè Mourinho nella conferenza della vigilia delal sfida con il Ludogorets in Europa League. "Come giocherà il Ludogorets? Difficile prevederlo, ma dobbiamo essere pronti a tutto. Loro sono una squadra esperta in Europa, hanno un gruppo equilibrato. Non siamo qui in gita, non ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Quali sono le favorite del girone di Europa League? E' difficile dirlo, qualcuno potrebbe pensare a Roma e Betis, ma c'è massimo rispetto per il Ludogorets e l'Helsinki. I risultati erano più facili da pronosticare alcuni anni fa, ora è più complicato ed è per questo nonindel. Sappiamo quanto siaquesta partita, rispettiamo l'avversario ma vogliamo vincere". Lo ha detto il tecnico della Roma, Josènella conferenza della vigilia delalcon il Ludogorets in Europa League. "Come giocherà il Ludogorets? Difficile prevederlo, ma dobbiamo essere pronti a tutto. Loro sono una squadra esperta in Europa, hanno un gruppo equilibrato. Non siamo qui in gita, non ...

