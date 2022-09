Addio Toffee | chi era la storica fan di Vasco Rossi | investita a 57 anni

(Di mercoledì 7 settembre 2022)fan di– al secolo Daniela Volponi – non ha mai smesso di rincorrere il suo idolo. Una delle fan più fedeli del Blasco, affezionata alla sua musica sin dal 1983, a cui purtroppo dobbiamo diretroppo presto: è statae travolta da un’auto a soli 57vicino a casa sua, sulla Statale Flaminia, mentre stava passeggiando con il suo cane. Chi era: la fandiNon ha mai perso un tour del suo mito, il rocker di Zocca. Dal 1983 lo ha sempre seguito in giro per l’Italia, a ogni costo. I fan più affezionati dell’artista conosceranno sicuramente, il cui soprannome era legato a una delle canzoni più famose di ...

A nulla sono serviti i soccorsi: Daniela Volponi è morta sul colpo, a causa dei gravissimi traumi subiti. Il cagnolino, invece, si è salvato ed è stato preso in custodia dalla polizia locale. La vittima, storica fan di Vasco Rossi, 57 anni, per tutti semplicemente Toffee (proprio come la canzone di 'Blasco' suo idolo). La donna abitava poco lontano dal luogo della tragedia. Dal 1983 non si era mai persa un tour ed era molto attiva.