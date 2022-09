A due giorni dalla riunione sul tetto al prezzo del Gas l'Europa ci attacca sul Mes (Di mercoledì 7 settembre 2022) Mancano due giorni all’appuntamento di Bruxelles dove l’Europa è chiara a trovare una risposta forte (anche se tardiva) all’aumento fuori controllo del prezzo del gas. Lo scenario delle ultime 24 ore non è cambiato di molto. Da Mosca continuano ad arrivare dichiarazioni sempre più dure e minacciose di Vladimir Putin: «Stop a gas e petrolio russo se ci saranno tetti ai prezzi». Secca la risposta di Ursula Von der Leyen: Non vale "più la pena" di ascoltare quello che dice il presidente russo Vladimir Putin sul fronte dell'energia poiché la Russia non fa altro che "ricattare l'Ue" e questo si vede dal fatto che a diversi Stati membri sono state completamente tagliate le forniture. Ora come ora dobbiamo solo proteggerci, rinforzare la nostra posizione". Un duro botta e risposta che però non è la cosa che deve preoccupare di più. ... Leggi su panorama (Di mercoledì 7 settembre 2022) Mancano dueall’appuntamento di Bruxelles dove l’è chiara a trovare una risposta forte (anche se tardiva) all’aumento fuori controllo deldel gas. Lo scenario delle ultime 24 ore non è cambiato di molto. Da Mosca continuano ad arrivare dichiarazioni sempre più dure e minacciose di Vladimir Putin: «Stop a gas e petrolio russo se ci saranno tetti ai prezzi». Secca la risposta di Ursula Von der Leyen: Non vale "più la pena" di ascoltare quello che dice il presidente russo Vladimir Putin sul fronte dell'energia poiché la Russia non fa altro che "ricattare l'Ue" e questo si vede dal fatto che a diversi Stati membri sono state completamente tagliate le forniture. Ora come ora dobbiamo solo proteggerci, rinforzare la nostra posizione". Un duro botta e risposta che però non è la cosa che deve preoccupare di più. ...

