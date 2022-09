VIDEO | INFORTUNIO OSIMHEN: PARLA GIUNTOLI (Di martedì 6 settembre 2022) Mancano ormai meno di due giorni al big match di Champions League, che vedrà il Napoli affrontare il Liverpool al Diego Armando Maradona. Si prospetta un match adrenalinico visto il gioco offensivo che le squadre di Spalletti e Klopp sono abituate a fare. È di oggi però la notizia che ha fatto molto preoccupare i tifosi azzurri: OSIMHEN ha svolto lavoro personalizzato a causa di un problema muscolare. Tale problematica era insorta subito dopo la partita con la Lazio. Un imprevisto che rischia di far rimandare l’esordio del nigeriano in Champions con i partenopei. A tranquillizzare un po’ però i supporters napoletani ci ha pensato il direttore Cristiano GIUNTOLI che, intervistato a Radio KissKiss Napoli da Valter De Maggio, si è espresso così: “OSIMHEN ha un piccolo fastidio all’adduttore, si esludono lesione. Dovrà gestire insieme al ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 6 settembre 2022) Mancano ormai meno di due giorni al big match di Champions League, che vedrà il Napoli affrontare il Liverpool al Diego Armando Maradona. Si prospetta un match adrenalinico visto il gioco offensivo che le squadre di Spalletti e Klopp sono abituate a fare. È di oggi però la notizia che ha fatto molto preoccupare i tifosi azzurri:ha svolto lavoro personalizzato a causa di un problema muscolare. Tale problematica era insorta subito dopo la partita con la Lazio. Un imprevisto che rischia di far rimandare l’esordio del nigeriano in Champions con i partenopei. A tranquillizzare un po’ però i supporters napoletani ci ha pensato il direttore Cristianoche, intervistato a Radio KissKiss Napoli da Valter De Maggio, si è espresso così: “ha un piccolo fastidio all’adduttore, si esludono lesione. Dovrà gestire insieme al ...

Eurosport_IT : Prima il rispetto per l'infortunio di Davidovich ?? Poi lascia sfogare tutta l'adrenalina ?? Matteo, il viaggio a Ne… - paolo_r_2012 : Verona, ancora gravissimo l'operaio di 21 anni precipitato in un silos alla cantina Pasqua - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli #Calcio Napoli, Demme torna a correre: il video sui social - TevezFaCose : Quando un calciatore della Juve (Pogba, ndr.) sembra sulla via del recupero dall’infortunio: - callmeilaria : RT @albeesere__: Come ben sapete io faccio parte del fandom degli alberi sereni..in questo caso Mattia a me piaceva un sacco e sono molto f… -