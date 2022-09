“Uomini e Donne”, Gemma Galgani riceve la sua prima delusione: “Sedotta e abbandonata” (Di martedì 6 settembre 2022) La nuova stagione di Uomini e Donne prenderà il via lunedì 19 settembre 2022 alle ore 14.45 su Canale 5. La programmazione continuerà poi dal lunedì al venerdì sempre alla stessa ora e sullo stesso canale. Tutti coloro che non riuscissero a seguire la programmazione tv e le repliche di La5, possono approfittare di un’altra occasione. Le piattaforme streaming Mediaset Infinity e WittyTV, dopo la fine della messa in onda in tv, caricheranno online tutte le puntate intere del Trono Classico e del Trono Over. Le registrazioni della nuova stagione sono iniziate e le anticipazioni delle prime puntate si concentrano su Gemma Galgani, la quale sarà di nuovo protagonista di Uomini e Donne 2022. (Continua dopo la foto) “Uomini e Donne 2022”, ... Leggi su tvzap (Di martedì 6 settembre 2022) La nuova stagione diprenderà il via lunedì 19 settembre 2022 alle ore 14.45 su Canale 5. La programmazione continuerà poi dal lunedì al venerdì sempre alla stessa ora e sullo stesso canale. Tutti coloro che non riuscissero a seguire la programmazione tv e le repliche di La5, possono approfittare di un’altra occasione. Le piattaforme streaming Mediaset Infinity e WittyTV, dopo la fine della messa in onda in tv, caricheranno online tutte le puntate intere del Trono Classico e del Trono Over. Le registrazioni della nuova stagione sono iniziate e le anticipazioni delle prime puntate si concentrano su, la quale sarà di nuovo protagonista di2022. (Continua dopo la foto) “2022”, ...

myrtamerlino : Manca solo il set di pentole e poi siamo al completo.??????? Verrebbe da ridere se non ci fosse da piangere. Se ques… - TNannicini : Per Forza Italia la donna è solo madre e casalinga. Il #25settembre è una scelta di campo. Da una parte le televend… - MonicaCirinna : Lavoro è dignità! Basta finti stage, superare #JobsAct, salario minimo, parità salariale tra uomini e donne. Sì age… - Whataboutfra : i tentativi di suicidio sono più alti per le donne in realtà, il motivo per cui gli uomini muoiano di più per suici… - SadalSuud33 : Comunque Gli uomini di cervello esistono . E anche le Donne , ma figuriamoci se vanno a fare politica con una mass… -