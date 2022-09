Tredicenne morto, vescovo: “Tragedia che suscita allarme” (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Abbiamo assistito ancora una volta ad una Tragedia che continua a lasciarci senza parole: siamo tutti sconvolti, emotivamente e moralmente. La morte di un ragazzo, che si stava appena affacciando alla vita, è sempre innaturale, crudele e insensata. Quando ad essa sono legati moventi dettati dalla violenza verbale e psicologica da parte di altri adolescenti e giovanissimi, gli stessi che dovrebbero condividere la bellezza della stagione dei sogni, ci rendiamo conto che l’allarme è suonato e non possiamo far finta di nulla”. Così il vescovo di Sorrento-Castellammare, mons. Francesco Alfano, sulla morte del 13enne di Gragnano. “Nessuno può lavarsi le mani. Occorre mettersi in ascolto gli uni degli altri, facendoci, al tempo stesso, promotori di azioni concrete e compagni di viaggio delle nuove ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Abbiamo assistito ancora una volta ad unache continua a lasciarci senza parole: siamo tutti sconvolti, emotivamente e moralmente. La morte di un ragazzo, che si stava appena affacciando alla vita, è sempre innaturale, crudele e insensata. Quando ad essa sono legati moventi dettati dalla violenza verbale e psicologica da parte di altri adolescenti e giovanissimi, gli stessi che dovrebbero condividere la bellezza della stagione dei sogni, ci rendiamo conto che l’è suonato e non possiamo far finta di nulla”. Così ildi Sorrento-Castellammare, mons. Francesco Alfano, sulla morte del 13enne di Gragnano. “Nessuno può lavarsi le mani. Occorre mettersi in ascolto gli uni degli altri, facendoci, al tempo stesso, promotori di azioni concrete e compagni di viaggio delle nuove ...

