Rifiuti abbandonati e discariche abusive a Fiumicino: come fare le segnalazioni (Di martedì 6 settembre 2022) Fiumicino – È attivo il servizio di segnalazione di Rifiuti abbandonati e discariche abusive. "Le cittadine e i cittadini che dovessero imbattersi in cumuli di immondizia, – spiega l'Amministrazione – Rifiuti abbandonati o discariche abusive, possono segnalarlo scrivendo una email a areatutelaambientale@comune.Fiumicino.rm.it Perché la segnalazione venga presa in carico deve essere corredata di foto e dell'indirizzo esatto del luogo in cui si trovano i Rifiuti. È possibile segnalare anche telefonando allo 0665210805. Una volta ricevuta la segnalazione l'Ati provvederà al ritiro e alla bonifica prima possibile".

