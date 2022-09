“Primo Appuntamento”, torna il dating fenomeno di Real Time: Flavio Montrucchio al timone (Di martedì 6 settembre 2022) Intrattenimento e il sogno di poter incontrare la propria anima gemella. Cavalcando l’onda di successo delle ulTime stagioni, con picchi sopra il 2.3% di share (600.000 spettatori di media) e un pubblico sempre più ampio, torna “Primo Appuntamento”, il dating fenomeno di Real Time. Dopo la parentesi della versione “Crociera” e la pausa estiva, i riflettori sul programma si riaccendono ogni martedì, a partire dal 6 settembre alle 21.30 sul canale 31. Una prima tv che durerà fino a dicembre per poi scaldare nuovamente i motori nel 2023, a seguito dello stop natalizio. Al timone del progetto, per la quinta volta, Flavio Montrucchio, cupido d’eccezione. Nuova stagione, stesso conduttore, dunque. Previste ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Intrattenimento e il sogno di poter incontrare la propria anima gemella. Cavalcando l’onda di successo delle ulstagioni, con picchi sopra il 2.3% di share (600.000 spettatori di media) e un pubblico sempre più ampio,”, ildi. Dopo la parentesi della versione “Crociera” e la pausa estiva, i riflettori sul programma si riaccendono ogni martedì, a partire dal 6 settembre alle 21.30 sul canale 31. Una prima tv che durerà fino a dicembre per poi scaldare nuovamente i motori nel 2023, a seguito dello stop natalizio. Aldel progetto, per la quinta volta,, cupido d’eccezione. Nuova stagione, stesso conduttore, dunque. Previste ...

