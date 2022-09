Pogba ai margini | già pronto l’addio del francese?

(Di martedì 6 settembre 2022) Paulormai sembra essere un giocatore lontano dalle idee iniziali della Juve e l’infortunio sa davvero di spada di Damocle pesante. Se c’è un giocatore che sicuramente ha sempre fatto impazzire i tifosi della Juventus durante la sua prima esperienza in bianconero quello è stato Paul, con ilche è tornato in pompa magna a Torino per poter tornare dominatore, peccato che però che la sua avventura sia ricominciata nel peggiore dei modi. LaPresseSarebbe davvero assurdo negare che Paulin questo momento probabilmente rappresenta uno dei migliori centrocampisti di tutto il campionato italiano se non direttamente il più forte. Ilinfatti ha dalla propria parte una classe davvero sopraffina, il tutto legata anche a una grande fisicità che gli permette così di poter ...

VaresanoMarco : @HaSegnatAJuv @SalJ80 Cioè..mai visti in campo pogba e chiesa che ribalterebbero qualsiasi topclub europeo....di Ma… - salvobonfigli0 : @mike_fusco +4 rispetto la scorsa stagione. -4 dalla vetta contro i -10 della scorsa stagione. Chiesa, Pogba fuori.… - cheminchialeggi : 2 di qualità: Pogba, Paredes 1 che ha qualità ma inespresse: Locatelli 1 potenziale top: Miretti 1 lunatico che com… -

... dell'addio della Juve a Dybala che ha scelto la Roma, di Di Maria evoluti da Allegri e di ... La chiave per avereoperativi è quella di cedere all'estero per poi fare mercato. Sono ...... e quello per 1 - 1 contro la Roma : a difesa della squadra di Allegri va detto, però, che pesano in questo periodo le assenze di Di Maria,e Chiesa e che, quindi, idi miglioramento ...Juventus, l'infortunio accorso a Pogba e la relativa operazione agitano la vigilia della sfida con il Psg. L'annuncio in diretta.Direttamente dalle colonne de "Il Giornale", Tony Damascelli commenta così la scelta di Paul Pogba di operarsi per cercare di guarire definitivamente dai suoi problemi ...