Palosco | scontro auto-moto | grave centauro di 39 anni

(Di martedì 6 settembre 2022)incidente poco prima delle 18 di martedì lungo la strada Ogliese (strada statale 573). Secondo le prime informazioni, un furgone e unache viaggiavano nello stesso senso di marcia si sono urtati lateralmente. Il, di 39, ha perso il controllo del mezzo ed è finito sulla corsia opposta. Fortunatamente in quel momento non arrivava nessuno. Sul posto oltre all’ambulanza è arrivato l’elisoccorso, che ha trasportato il 39enne al Pronto Soccorso dell’ospedale Papa Giovdi Bergamo: le sue condizioni sarebbero gravi. I rilievi di legge sono affidati ai Carabinieri del comando di Treviglio.

La vittima è Alex Albani, 35 anni, benzinaio a Calcinate. Ferita la ragazza sull'altra vetturaUn terribilefrontale quello avvenuto nella serata di ieri (lunedì 25 luglio) intorno alle 20 a, in via Mornico a poca distanza dalla rotonda che interseca via Mosaccio: ad entrare in collisione ...I fatti risalgono al pomeriggio del 19 maggio scorso: dopo un banale scontro in auto l'uomo aveva improvvisamente e violentemente aggredito l'altro conducente, che aveva riportato anche una… ...