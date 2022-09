Ok di Aifa ai vaccini aggiornati contro Omicron: chi deve farli e quando arrivano (Di martedì 6 settembre 2022) Arriva il via libera dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ai vaccini anti-covid aggiornati contro la variante Omicron 1. I nuovi booster sono indirizzati principalmente agli over60 e ai soggetti fragili e sono somministrabili dopo tre mesi dal ciclo primario o dall’eventuale dose booster già ricevuta. Il nuovo vaccino tuttavia, potrà essere inoculato ai soggetti che hanno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 6 settembre 2022) Arriva il via libera dell’(Agenzia italiana del farmaco) aianti-covidla variante1. I nuovi booster sono indirizzati principalmente agli over60 e ai soggetti fragili e sono somministrabili dopo tre mesi dal ciclo primario o dall’eventuale dose booster già ricevuta. Il nuovo vaccino tuttavia, potrà essere inoculato ai soggetti che hanno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

TgLa7 : ++ Via libera #Aifa ai #vaccini adattati contro #Omicron ++ Dopo ok #Ema dello scorso 1 settembre - GiovaQuez : Via libera da Aifa a vaccini bivalenti contro il #COVID - MediasetTgcom24 : Covid, via libera dell'Aifa ai vaccini adattati contro Omicron #covid - cesaro_simone : Covid. Da Aifa via libera ai vaccini “bivalenti” efficaci anche contro Omicron Ba1 - Quotidiano Sanità #COVID-19 va… - buronjek : RT @dottorbarbieri: ?????? OK AIFA SU VACCINI AGGIORNATI PER OVER 12. La somministrazione potrà avvenire dopo tre mesi dal ciclo primario (1°… -