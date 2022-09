Marsiglia | i convocati di Tudor per il Tottenham

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 settembre 2022) Le scelte deidi Igorper il suo debutto in Champions League con ilcontro ildel suo ex compagno Conte Igorè pronto a fare il suo debutto in Champions League da allenatore con il. Il tecnico ex Hellas Verona, che ritroverà il suo vecchio compagno di squadra alla Juve, Antonio Conte, ha reso nota la lista deiper la partita di domani. Indisponibile Alexis Sanchez per la squalifica rimediata la stagione scorsa contro il Liverpool. PORTIERI: Lopez, Blanco, NgapandouetnbuDIFENSORI: Gigot, Mbemba, Bailly, Balerdi, Kolasinac, Tavares, Clauss, KaboréCENTROCAMPISTI: Veretout, Rongier, Gueye, Guendouzi, GersonATTACCANTI: Payet , Harit, Under, Suarez. L'articolo proviene da Calcio News 24.