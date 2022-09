LIVE PSG-Juve sull'1-0: la sblocca subito Mbappé al volo su assist di Neymar col cucchiaio (Di martedì 6 settembre 2022) Paris Saint-Germain - Juventus (calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per la prima giornata nel gruppo H di Champions... Leggi su calciomercato (Di martedì 6 settembre 2022) Paris Saint-Germain -ntus (calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per la prima giornata nel gruppo H di Champions...

DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, il #PSG annuncia la cessione di #Paredes - AndyRuizJr12 : ??Live Stream #CELRMA #PSGJUV #SEVMCI ??Celtic vs Real Madrid ?? - giacomo001903 : Link per juve psg che sia live c’è ? - BissKey2020 : ??Live Stream HD ?? UEFA Champions League #PSG #MESSI #Juventus #UCL #PSGJUV ?? PSG VS Juventus LIVE Streaming ??LI… - BissKey2020 : ??Live Stream HD ?? UEFA Champions League #PSG #MESSI #Juventus #UCL #PSGJUV ?? PSG VS Juventus LIVE Streaming ??LI… -