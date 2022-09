Isola 15, Vera Gemma e Jedà si sono lasciati? Lei svela: “Non è proprio ufficiale, vediamo se…” (Di martedì 6 settembre 2022) Dopo la sua avventura a L’Isola dei Famosi, ora Vera Gemma è tornata ufficialmente al cinema e in questi giorni si trova a Venezia, protagonista di un film in concorso nella 79esima edizione della mostra del cinema. Intervistata da Superguidatv, Vera ha raccontato che l’immagine che è uscita di lei nel corso della sua esperienza a L’Isola dei Famosi e che è nel cinema che esce la sua Vera identità: Il film mostra Vera Gemma attrice che è quello che faccio dall’età di 16 anni. Ho fatto la gavetta e il mio sogno è stato sempre quello di fare l’attrice e la regista. Non volevo fare la televisione. Ci sono arrivata a 50 anni ma perché non avevo mai tentato prima. Non rinnego il tipo di televisione che ho fatto perché mi ha permesso di ... Leggi su isaechia (Di martedì 6 settembre 2022) Dopo la sua avventura a L’dei Famosi, oraè tornata ufficialmente al cinema e in questi giorni si trova a Venezia, protagonista di un film in concorso nella 79esima edizione della mostra del cinema. Intervistata da Superguidatv,ha raccontato che l’immagine che è uscita di lei nel corso della sua esperienza a L’dei Famosi e che è nel cinema che esce la suaidentità: Il film mostraattrice che è quello che faccio dall’età di 16 anni. Ho fatto la gavetta e il mio sogno è stato sempre quello di fare l’attrice e la regista. Non volevo fare la televisione. Ciarrivata a 50 anni ma perché non avevo mai tentato prima. Non rinnego il tipo di televisione che ho fatto perché mi ha permesso di ...

