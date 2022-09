Inter-Bayern sfida decisiva? Sentite la risposta di Nagelsmann!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 6 settembre 2022) IlMonaco evoca ai tifosi nerazzurri dolci ricordi, come quella sera del 22 maggio 2010 quando il Principe divenne Re, quando l’uomo di Setubal dopo aver vinto gli altri due trofei stagionali contro la squadra nella quale adesso è imperatore aveva consegnato il biscione alla storia, ricordi di triplete e Champions. Domani quindi San Siro sarà il palcoscenico di un dolce amarcord datato ormai 12 anni, ma che non smette mai di far scendere qualche lacrima. Julian NagelsmannA partire dal tecnico, Julian Nagelsmann, il quale si è espresso per la partita d’esordio dei bavaresi in Champions League. “Non sono mai stato a San Siro nella mia carriera, sono felice di poter giocare in questo stadio, pieno di storia, dove sono state giocate moltissime partite determinanti. Sappiamo che la prima partita non è, ma vogliamo ...