Gazzetta: se Pogba avesse ascoltato da subito i medici Juve, non avrebbe perso quattro mesi (Di martedì 6 settembre 2022) Ieri è arrivata la decisione del cambio di rotta sulla ternai scelta da Pogba per il suo infortunio al menisco. Il calciatore della Juve, che in un primo tempo aveva preferito le terapie all’intervento, ha fatto retromarcia e deciso di operarsi. Se avesse ascoltato fin da subito i consigli dello staff medico della Juventus e anche dei medici interpellati, la Juventus non sarebbe costretta a fare a meno di lui per tutta, o quasi, la prima parte della stagione Una scelta che è arrivata dopo il suo primo allenamento in campo e che, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, è stata caldeggiata dai medici della Juve Al di la? delle dichiarazioni ufficiali, cio? che si percepisce ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 settembre 2022) Ieri è arrivata la decisione del cambio di rotta sulla ternai scelta daper il suo infortunio al menisco. Il calciatore della, che in un primo tempo aveva preferito le terapie all’intervento, ha fatto retromarcia e deciso di operarsi. Sefin dai consigli dello staff medico dellantus e anche deiinterpellati, lantus non sarebbe costretta a fare a meno di lui per tutta, o quasi, la prima parte della stagione Una scelta che è arrivata dopo il suo primo allenamento in campo e che, secondo quanto riporta ladello Sport, è stata caldeggiata daidellaAl di la? delle dichiarazioni ufficiali, cio? che si percepisce ...

Gazzetta_it : Pogba si allena sul campo. Dovrebbe rientrare fra due settimane - Gazzetta_it : Ahi Juve, Pogba si deve operare: fuori altri 40-60 giorni #juventus - andreamusso97 : RT @MatthijsPog: ?? Juve irritata per l’operazione di Pogba. Lo staff medico bianconero aveva consigliato al francese di operarsi subito, ma… - MatthijsPog : ?? Juve irritata per l’operazione di Pogba. Lo staff medico bianconero aveva consigliato al francese di operarsi sub… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Gazzetta - Juve irritata per l'operazione di Pogba: avrebbe dovuto affidarsi prima all'intervento -