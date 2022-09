(Di martedì 6 settembre 2022). Ora è fuori pericolo ma se l’è vista brutta il 50enne marocchinolunedì mattina nelladismessa in cui viveva abusivamente in via Pirola, nella zona del passaggio a livello che dal centro conduce al Santuario. A sparargli, al culmine di una lite, un gruppo di persone arrivato con tre auto. Sull’episodio indagano i carabinieri del comando di Treviglio, coordinati dal pubblico ministero Letizia Aloisio. Con l’uomo, irregolare in Italia e con vari precedenti, c’era la sua, che ancora scossa racconta quei terribili momenti: “Quelle persone sono degli zingari – spiega la donna, che per motivi di sicurezza preferisce rimanere anonima – che già da mesi venivano a fare dei lavori di smantellamento dell’immobile. Lunedì pare volessero rimuovere l’eternit dai tetti e pulire il ...

BergamoNews.it

e lasciato per strada in provincia di Pavia . Un giovane, la cui identità non è ancora ... Alcuni agricoltori, che abitano in un'altranella zona, hanno inoltre riferito di aver ...e lasciato per strada in provincia di Pavia . Un giovane, la cui identità non è ancora ... Alcuni agricoltori, che abitano in un'altranella zona, hanno inoltre riferito di aver ... Gambizzato in cascina a Caravaggio, la compagna: “Ha evitato due colpi al petto”